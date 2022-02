WTA 1000 Doha: Amarissima sconfitta per Jasmine Paolini. L’azzurra avanti per 4 a 1 con doppio break nella frazione decisiva arriva a due punti dalla vittoria ma poi crolla contro la Mertens

Amara sconfitta quella di questo pomeriggio di Jasmine Paolini nel primo turno del torneo WTA 1000 di Dubai.

L’azzurra è stata eliminata per mano di Elise Mertens n.26 del mondo per 63 26 75 dopo 2 ore e 04 minuti di partita.

Da segnalare che Jasmine nel terzo e decisivo set è stata avanti per 4 a 1 con due break di vantaggio messi a segno nel primo e quinto gioco.

Nel sesto game la Paolini ha perso la battuta e poi ancora avanti per 5 a 3, quando ha servito per la partita sul 5 a 4 ha perso ai vantaggi il servizio senza procurarsi palle match e andando una volta a due punti dalla vittoria sul 40 pari.

Dopo aver ceduto la battuta nel decimo game l’azzurra spariva praticamente dal campo con la Mertens conquistava 8 punti consecutivi e vinceva la partita per 7 a 5.