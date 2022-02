Tennis on the Racetrack – Imola 2023: Dopo Matteo Berrettini, anche Lorenzo Sonego sarà al via dell’evento.

Tennis on the Racetrack continua a svelare i suoi protagonisti. Il torneo a inviti che si

giocherà nel maggio del 2023 all’interno dell’Autodromo internazionale Enzo e Dino

Ferrari di Imola aveva già avuto la conferma della partecipazione di Matteo Berrettini,

oggi numero 6 al mondo e miglior giocatore italiano in questo momento, finalista a

Wimbledon nel 2021. Il secondo protagonista annunciato dagli organizzatori di CC Lab è un altro italiano: si tratta di Lorenzo Sonego, torinese di 26 anni, numero 21 della classifica

mondiale Atp.

Sonego è uno dei grandi attori del rinascimento del tennis azzurro. Cresciuto in Piemonte

sotto la guida dello storico coach Gipo Arbino, Lorenzo ha cominciato a giocare dopo i 10

anni ed è arrivato più tardi dei coetanei al tennis che conta, ma in seguito ha saputo recuperare

terreno bruciando le tappe. Ha già vinto due titoli del circuito maggiore, nel 2019 sull’erba

di Antalya (Turchia) e nel 2021 sulla terra di Cagliari. Inoltre, è una presenza fissa nel

team della Nazionale di Coppa Davis e ha conquistato risultati di rilievo anche nei tornei del

Grande Slam, dove spiccano gli ottavi di finale al Roland Garros 2020 e a Wimbledon

2021.

A livello individuale, il momento da ricordare è però legato al torneo Atp 500 di Vienna

dell’autunno 2020, quando Lorenzo dominò nei quarti il numero 1 del mondo Novak

Djokovic infliggendo al serbo una delle peggiori sconfitte della carriera: 6-2 6-1 il

risultato finale di quel match. Sonego si spinse poi fino all’ultimo atto, perdendo solamente

dal russo Andrey Rublev. Proprio dai suoi risultati, è chiaro come il piemontese sia

perfettamente a suo agio su ogni superficie, da quelle lente a quelle veloci. Quindi il giocatore

perfetto per la formula innovativa di Tennis on the Racetrack.

Ma il torinese è amato dal pubblico, italiano e non solo, soprattutto per il suo atteggiamento,

allo stesso tempo umile e da grande agonista. Nel corso degli ultimi anni della carriera, i suoi

progressi sono stati costanti e lo hanno fatto apprezzare ovunque. Grazie a un carattere solare

e a una grinta da fighter, si è conquistato la stima dell’ambiente e dei fan. Oggi quella sua

determinazione è anche la nostra. Per proporvi un torneo mai visto prima – quello che nasce

da un’idea di CC LAB Consultant Ltd in sinergia con CC LAB Italia Srl e con l’Autodromo

internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola – che si svolgerà in un’unica giornata, con sette

partite (quarti, semifinali e finale) sulla distanza di un long tie-break. Una formula veloce

ed emozionante: le caratteristiche che uniscono i due mondi coinvolti nel progetto, quello del

tennis e quello dei motori. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento

– https://tennisontheracetrack.co.uk – sempre aggiornato con le ultime news.