Circuito ATP: Novak Djokovic è l’unico giocatore top 100 ad non essere ancora vaccinato

Novak Djokovic ha confermato questo martedì in una lunga e interessante intervista con il canale britannico BBC che non è ancora vaccinato e non ha intenzione di farlo, indipendentemente da ciò che potrebbe significare per la sua carriera. Il 34enne serbo è disposto a rinunciare ai tornei per rimanere fedele ai suoi principi, anche se insiste che non è un ‘anti-vaccino’ ma solo qualcuno che difende la libertà di scelta su ciò che mette nel proprio corpo.

Secondo la conferma che l’ATP Tour ha dato alla BBC, Djokovic è anche ora l’unico tennista nella top 100 mondiale ad non essere ancora vaccinato, anche dopo essere stato espulso dall’Australia cosa che gli ha impedito di lottare per il suo 21° titolo del Grand Slam – e 10° a Melbourne – proprio perché non vaccinato.

“Come sportivo d’élite, sono sempre stato particolarmente attento a ciò che metto nel mio corpo, come gli integratori, il cibo, anche l’acqua che bevo. Ecco perché ho deciso di non farmi vaccinare contro il Covid. Tengo la mente aperta perché a livello collettivo dovremmo cercare una soluzione. Nessuno vuole trovarsi in questa situazione. Questo è uno sport globale che viene giocato in un paese ogni settimana. Conosco le conseguenze della mia decisione e le capisco”, ha confessato nell’intervista alla BBC.