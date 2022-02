Nota compagnia aerea ironizza su posizione antivaccino di Djokovic

Ironia? Abile mossa pubblicitaria? Probabilmente entrambe… È curioso che una notissima compagnia aerea low cost, famosa anche per i propri arguti commenti social e campagne promozionali aggressive, abbia deciso oggi di occuparsi di tennis.

In un tweet a dir poco sorprendente, il vettore ironizza sull’intervista rilasciata alla BBC da Novak Djokovic, della quale abbiamo riportato stamattina. Un tweet che, sicuramente, non passerà inosservato.

We’re not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/ynYkvQu10z

— Ryanair (@Ryanair) February 15, 2022