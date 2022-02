ATP 250 Marsiglia: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri presenti

ATP 250 Marsiglia – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Machac, Tomas vs Horansky, Filip

(Alt) Arnaboldi, Andrea vs (8) Lacko, Lukas

(2) Dzumhur, Damir vs (Alt) Martineau, Matteo

(Alt) Gakhov, Ivan vs (5) Bergs, Zizou

(3) Safiullin, Roman vs Gulbis, Ernests

(Alt) Lenz, Julian vs (6/Alt) Cobolli, Flavio

(4) Kukushkin, Mikhail vs (WC) Legout, Timo

(WC) Blanchet, Ugo vs (7) Huesler, Marc-Andrea

1. [4] Mikhail Kukushkinvs [WC] Timo Legout2. [1] Tomas Machacvs Filip Horansky3. [2] Damir Dzumhurvs [Alt] Matteo Martineau4. [3] Roman Safiullinvs Ernests Gulbis(non prima ore: 18:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Andrea Arnaboldi vs [8] Lukas Lacko

2. [WC] Ugo Blanchet vs [7] Marc-Andrea Huesler

3. [Alt] Julian Lenz vs [6/Alt] Flavio Cobolli

4. [Alt] Ivan Gakhov vs [5] Zizou Bergs (non prima ore: 17:00)