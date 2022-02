ATP 250 Buenos Aires: Fabio Fognini centra i quarti di finale

Fabio Fognini approda ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Buenos Aires.

Il 34enne di Arma di Taggia, n.40 del ranking e quarta testa di serie, ha sconfitto al secondo turno lo spagnolo Pedro Martinez, n.61 ATP con il risultato di 64 76 (5) dopo 2 ore e 5 minuti di partita.

Ai quarti di finale Fabio Fognini sfiderà Delbonis (6) o Anduajar.

Nel primo set Fognini sotto per 2 a 4 piazzava un bel parziale di quattro game consecutivi conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro avanti per 3 a 1, dopo aver già recuperato un break nel primo gioco, subiva il controbreak nel quinto game

Sul 5 a 4 Fabio mancava una palla match ma alla battuta c’era l’iberico.

Sul 5 pari era il ligure ad annullare una delicata palla break e poi nel tiebreak piazzava il minibreak decisivo sul 5 a 4, prima di chiudere due punti più avanti la partita per 7 punti a 5.

ATP Buenos Aires Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 6 7 Pedro Martinez Pedro Martinez 4 6 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-1 → 3-2 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4 ACES 03 DOUBLE FAULTS 449/74 (66%) FIRST SERVE 49/79 (62%)35/49 (71%) 1ST SERVE POINTS WON 30/49 (61%)11/25 (44%) 2ND SERVE POINTS WON 14/30 (47%)7/10 (70%) BREAK POINTS SAVED 5/9 (56%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1119/49 (39%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 14/49 (29%)16/30 (53%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/25 (56%)4/9 (44%) BREAK POINTS CONVERTED 3/10 (30%)11 RETURN GAMES PLAYED 1146/74 (62%) SERVICE POINTS WON 44/79 (56%)35/79 (44%) RETURN POINTS WON 28/74 (38%)81/153 (53%) TOTAL POINTS WON 72/153 (47%)