Medvedev si diverte…a tutto gas (video)

Daniil Medvedev è da sempre amante della velocità. Dopo il boccone amarissimo della finale persa a Melbourne, rimontato da un irriducibile Nadal, il russo si è buttato in pista con i kart. Scherza sui social, immaginando un approdo alla F1 (della quale è un grande fan), ma intanto si è divertito con dei kart preparati insieme ai piloti di F1 Kyat e Albon.

Oltre alle foto, scorrendo il tweet anche un breve video con Daniil in pista.

No more tennis! My training for @F1 has officially started!! 💪💪@kvyatofficial @alex_albon pic.twitter.com/5xYKtdTwK0

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 4, 2022