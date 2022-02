Thiem rinuncia a tutti i tornei in America Latina. Rienterà a Indian Wells

Dominic Thiem sarà solo un turista in America Latina. Nonostante sia volato in Argentina, fiducioso di poter giocare a Buenos Aires e quindi negli altri tornei della “Golden Swing”, ha deciso di rinunciare non solo al torneo di Baires ma anche a quelli di Rio e Santiago. Lo riporta il collega Jose Morgado. L’articolazione che lo tormenta dalla scorsa estate non è ancora al 100%, preferisce non rischiare e rimanda ancora una volta il rientro.

Thiem ha cercato di contenere il problema, senza ricorrere ad una operazione per non dover sottostare ad una lunga riabilitazione e stop. Evidentemente le cose non stanno proseguendo come sperato, tanto che l’ultima volta che il Campione di US Open 2020 è sceso in campo risale allo scorso giugno.

“Stavo andando bene con l’allenamento a Vienna, ma ho subito questa battuta d’arresto, purtroppo sono stato costretto a riposare. Non è mai facile tornare dopo essere stato lontano dalla competizione per sette mesi. Ora seguirò i consigli del mio medico e, dopo aver riposato per un paio di giorni, tornerò ad allenarmi la prossima settimana. Ho bisogno di tempo in campo costante prima di giocare di nuovo” afferma Thiem.

Il suo programma a questo punto è rientrare ad Indian Wells.