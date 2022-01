Jannik Sinner dopo la sconfitta ai quarti agli Australian Open: “Stefanos, oggi, è stato migliore di me” (con il video della partita)

Jannik Sinner “Penso che lui abbia giocato meglio di me. Ha servito meglio e ha mosso la palla meglio di me. Difficile giocare contro di lui quando gioca così. Io non sono riuscito a generare la potenza che avrei voluto, ma ho giocato in posizione troppo arretrata perché Stefanos, oggi, è stato migliore di me.

Oggi si muoveva benissimo e colpiva la palla con grande anticipo. Non ho avuto possibilità anche perché stava servendo benissimo. In alcune occasioni sulla sua seconda di servizio ho risposto corto o fuori, ma bisogna dire che di seconde palle ne ha giocate poche… In generale ho provato a stare dentro al campo, ad aprirmi angoli, ma oggi era dura.

Quando un giocatore del genere va subito avanti di un break è tosta giocarci. Ho provato a rimanere lì, ma poi soprattutto nel secondo set ha fatto quel passante di rovescio lungolinea e altri bei punti. Potevo servire meglio, forse, ma in generale devo migliorare il mio tennis se voglio arrivare al livello di giocatori così. Questo è l’obiettivo della stagione. Migliorare il tennis in generale. Va bene, lui oggi ha giocato molto bene. Ho provato a giocare sul suo rovescio, ma lui se la aspettava. Poi ho provato qualche volta ad andare in lungolinea di rovescio, forse dovevo farlo un po’ di più, ma lui trovava le giuste contromisure. C’è poco da dire. Ha giocato meglio lui e bisogna accettarlo. Questa partita mi fa capire che per arrivare a questo livello mi manca tanto. Bisogna accettarlo e si va avanti sperando di poter giocare tante altre partite importanti così contro i migliori del mondo. E se perderò nuovamente così, tornerò nuovamente a lavorare.

“Tsitsipas non mi ha dato chance: si muoveva bene, e colpiva spesso in anticipo. E poi serviva bene, quindi rispondere non è stato facile. Nei miei game di risposta non sono stato così bravo, perché, specialmente quando capitava che servisse la seconda, o rispondevo troppo corto oppure sbagliavo. Ma anche questo è legato al fatto che abbia servito poche volte la seconda: quando c’era la chance sentivo di dover provare subito ad aprirmi il campo, o ad avvicinarmi alla linea di fondo. Non ha funzionato. Per me la partita di oggi è stata una lezione gratis, che mi ha ribadito quando ancora devo migliorare, e su quali aspetti. Ho imparato tante cose, e spero che questa esperienza mi possa aiutare”.

“Credo di poter tornare in Italia con una mentalità positiva, pur sapendo di dover ancora migliorare sotto tanti aspetti. Il lavoro da fare è molto, ma aver iniziato bene la stagione mi aiuterà . Non giocavo un torneo dalle Davis Cup Finals dello scorso anno, e sono ripartito subito col piede giusto. Ora mi prenderò qualche giorno di pausa e poi riprenderò a lavorare con la massima attenzione, come ho sempre fatto, per arrivare pronto ai prossimi appuntamenti del calendario”.

“Ancora no, lo vedrete poi chi sarà questo nome, io lo so già . Io sono uno che vuole sempre migliorare. Quando vinco sono molto felice ma quando perdo voglio capire perché e ho subito il desiderio di andare in campo a provare le cose. I quarti sono un risultato positivo, ma dall’altro lato ho capito di dover lavorare tantissimo. Ci sono tante cose buone ma altrettante cose su cui si deve migliorare. In un certo senso sono contento di avere ancora margini di miglioramenti. Fisicamente devo lavorare, poi devo fare esperienza. Ma in generale devo migliorare il mio tennis e saper fare più cose. Per battere giocatori di questo livello, quello che faccio ora non basta”.

