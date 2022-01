Franco Agamenone vola nei quarti al Challenger Città di Forlì 3 al Villa Carpena (con il programma di domani)

Al Challenger Città di Forlì 3 al Villa Carpena è sempre tempo dei tennisti italiani: Franco Agamenone vola nei quarti e raggiunge Gian Marco Moroni. Torna in auge il ceko Lukas Rosol, ex n.26 del mondo, che batte il croato di Coppa Davis Gojo.

Ancora Italia protagonista al Challenger Città di Forlì 3 al Villa Carpena. Vola ai quarti di finale Franco Agamenone, l’azzurro di origini argentine, che ha piegato il giapponese Uchida 6-2 6-4 e continua la sua scalata nel ranking mondiale Atp; da poche settimane è entrato nei top 200 del mondo e, dopo Forlì, salirà ancora in classifica. Agamenone porta a due gli italiani nei quarti di finale del torneo internazionale romagnolo, aggiungendosi a Gian Marco Moroni che ci era riuscito mercoledì. Entrambi gli azzurri torneranno in campo domani per conquistare un posto nelle semifinali del Challenger forlivese: Agamenone contro il tedesco Stebe e Moroni contro il francese Halys.

L’altra bella notizia di giornata è la ritrovata vena tennistica di Lukas Rosol, ex n.26 del mondo e bandiera del tennis della Repubblica Ceca. Rosol ha superato il croato Borna Gojo dopo una battaglia di tre set, 6-4 6-7 6-4 e nei quarti affronterà il russo Kotov, vincitore a Forlì nell’autunno dello scorso anno.

Al Challenger Città di Forlì è stato anche il giovedì del derby tutto francese. Quentin Halys, numero 2 del torneo e n. 148 del mondo, ha battuto l’altro transalpino Guinard 5-7 6-1 6-2.

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Lukas Rosol vs Pavel Kotov

2. Cedrik-Marcel Stebe vs Franco Agamenone

3. [1] Vasek Pospisil vs Frederico Ferreira Silva (non prima ore: 16:00)

4. Gian Marco Moroni vs [2] Quentin Halys (non prima ore: 17:30)

Gencom – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Luca Margaroli / Kacper Zuk vs Jonas Forejtek / Jelle Sels

2. Jonathan Eysseric / Igor Zelenay vs Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert