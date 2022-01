La commozione di Benoit Paire dopo il successo su Dimitrov (video)

Dopo la bellissima vittoria su Grigor Dimitrov, Benoit Paire non è riuscito a contenere la propria commozione nella breve intervista a bordo campo concessa a Eurosport Francia.

“Sono molto contento, è più facile dopo il debutto di quest’anno, ci sono i miei parenti e tutto il mondo che mi guarda, è stato eccezionale. L’anno scorso è stato un anno di merda… è stato complicato. Quest’anno è iniziato, sono positivo, ho iniziato ancora molto male e finalmente ora sono là, ho fatto oggi una grande partita, una delle migliori dopo tanto tempo, per me è qualcosa di positivo. Sono stato molto criticato, a un certo punto è stato pesante, è vero che quando arrivo a fare dei match come questo, sento il sostegno da tutti i francesi.. non c’è niente di meglio”