Caso Djokovic: Tennis Australia ha pagato tutte le spese?

La telenovela di Novak Djokovic in Australia non ha avuto un finale da favola per il serbo. Il numero uno del mondo è stato infine espulso dopo una battaglia legale che lo ha privato del suo visto e lo potrebbe bandire dal suolo australiano per tre anni. Bene, ora si sa che la lotta non era solo di Djokovic. È che Tennis Australia era così concentrata ad avere il nove volte campione nel torneo che è stato molto vicino al n.1 del mondo.

Secondo l’Herald Sun, un ex sindaco di Victoria ha rivelato che l’organizzazione guidata da Craig Tiley ha pagato tutte le spese procedurali degli appelli che Djokovic ha presentato alla Corte Vittoriana e a quella Federale. Inoltre, Tennis Australia era responsabile della compilazione di tutti i moduli al fine di ottenere il visto che avrebbe permesso a Nole di rimanere a Melbourne per competere agli Australian Open.

Come si è scoperto, questo alla fine non ha avuto alcun effetto, in quanto le ragioni per l’espulsione di Djokovic sono andate oltre la questione dell’esenzione medica o dei moduli mal compilati. Erano legati ai timori di incoraggiare il movimento anti-vaccino in Australia.