Chris Evert ha un cancro alle ovaie, scoperto con una isterectomia preventiva

Chris Evert ha scoperto di aver un cancro alle ovaie, che, fortunatamente, era al primo stadio e non si è diffuso altrove nel corpo. L’ha rivelato la stessa 67enne in una storia sui social ieri sera. Il cancro, allo stadio 1C, è stato rilevato dopo un’isterectomia preventiva, durante la quale è stato rimosso. I medici le hanno confermato che esiste una probabilità superiore al 90% che non si ripresenti. Chris ha iniziato il primo di sei cicli di chemioterapia questa settimana.

“Ho vissuto una vita molto affascinante”, ha scritto la Evert nella storia. “Ora ho alcune sfide davanti a me. Ma ho conforto nel sapere che la chemioterapia serve a garantire che il cancro non si ripresenti”.

Il dottor Joel Cardenas, medico della Evert, ha dichiarato che una diagnosi precoce è più probabile se un paziente esegue regolari visite mediche, comprende la sua storia familiare e ha un buon rapporto con il suo ginecologo. “Le donne dovrebbero conoscere i fattori di rischio: endometriosi, storia di cancro al seno e infertilità sono tra questi”, ha dichiarato. “L’età media per la diagnosi di cancro ovarico è di 63 anni”.

Chris Evert ha vinto in carriera 18 titoli dello Slam in singolare, è stata la prima tennista, maschio o femmina, a vincere 1.000 partite di singolare ed è stata al n.1 o 2 del ranking WTA dal 1975 al 1986. Con 7 successi, detiene il record assoluto di vittorie a Roland Garros.

Grande solidarietà dall’amica rivale Martina Navratilova, con la quale ha scritto pagine indimenticabili nella storia della disciplina.

we are all pulling you so much Chrissie!!!

Stay strong Champ:) https://t.co/bMvIEJgf5V — Martina Navratilova (@Martina) January 15, 2022



Marco Mazzoni