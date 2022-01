ATP 250 Sydney e Adelaide e WTA 500 Sydney e 250 di Adelaide: LIVE i risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

ATP 250 Adelaide 2 e WTA 250 Adelaide – Finali

Centre Court – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 2:00 pm)

1. [6] Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [3] Wesley Koolhof / Neal Skupski



2. Alison Riske vs C. Gauff or M. Keys (non prima ore: 06:30)



3. Arthur Rinderknech vs [WC] Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 08:30)



Il match deve ancora iniziare

1. Vivian Heisen/ Panna Udvardyvs [OSE] Anna Danilina/ Beatriz Haddad Maia

2. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs [3] John Peers / Filip Polasek



3. B. Krejcikova vs P. Badosa (non prima ore: 07:00)



4. [1] Aslan Karatsev vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 09:00)



