ATP 250 Adelaide e Sydney: LIVE I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Sonego a Sydney (LIVE)

ATP 250 Adelaide 2 – Quarti di Finale

Il match deve ancora iniziare

2. Tommy Paulvs [4] Marin Cilic

3. [LL] Thiago Monteiro vs [Q] Corentin Moutet



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Aleksandar Vukic vs [WC] Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Karen Khachanov vs Arthur Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Aaron Addison/ Thomas Fancuttvs [6] Ariel Behar/ Gonzalo Escobar

2. [7] Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs [2] Ivan Dodig / Marcelo Melo



Il match deve ancora iniziare

3. Oscar Otte / Benoit Paire vs [3] Wesley Koolhof / Neal Skupski



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Sander Gille / Joran Vliegen vs [8] Tomislav Brkic / Nikola Cacic



Il match deve ancora iniziare

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

3. [1] Aslan Karatsev vs [5] Lorenzo Sonego



Il match deve ancora iniziare

4. [8] David Goffin vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 06:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [3] Daniel Evans vs [SE] Maxime Cressy OR [6] Dusan Lajovic



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

2. [SE] Maxime Cressy vs [6] Dusan Lajovic (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Brandon Nakashima vs [4] Reilly Opelka



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [8] Andrey Golubev/ Franko Skugorvs Alexei Popyrin/ Matt Reid

2. [4] Tim Puetz / Michael Venus vs Fabrice Martin / Jonny O’Mara



GS Australian Open J. Rodionov [14] J. Rodionov [14] 6 6 5 F. Horansky F. Horansky 7 4 7 Vincitore: F. Horansky Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Horansky 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Horansky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Horansky 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Horansky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Horansky 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Horansky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Horansky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Horansky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Facundo Bagnis / Hans Hach Verdugo vs [6] Kevin Krawietz / Andreas Mies



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Andrey Golubev / Franko Skugor OR Alexei Popyrin / Matt Reid vs Jiri Vesely / Szymon Walkow OR [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

Il match deve ancora iniziare

1. Jiri Vesely/ Szymon Walkowvs [2] Juan Sebastian Cabal/ Robert Farah

2. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs [5] Jamie Murray / Bruno Soares



ATP ATP Sydney Bolelli S. / Fognini F. Bolelli S. / Fognini F. 0 3 Murray J. / Soares B. • Murray J. / Soares B. 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Murray J. / Soares B. 3-3

3. Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [3] John Peers / Filip Polasek



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Tim Puetz / Michael Venus OR Fabrice Martin / Jonny O’Mara vs Simone Bolelli / Fabio Fognini OR [5] Jamie Murray / Bruno Soares