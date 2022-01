Der Spiegel: “Novak Djokovic positivo il 26 dicembre?”

Poche ore fa, il giornale Der Spiegel ha fornito nuove informazioni sul caso Novak Djokovic.

Più che nuova, è una lettura molto più accurata dei fatti e delle prove presentate dagli avvocati del serbo al processo. Secondo Novak, il suo test PCR positivo ha avuto luogo il 16 dicembre, tuttavia, il certificato digitale indicherebbe il 26 dicembre come data corretta, quindi tutta la storia cambia. Se questo test fosse confermato, allora avrebbero senso le compassate in pubblico di Nole il 16 e il 17 dicembre, dove non era ancora positivo. Ma naturalmente, questa cosa potrebbe portare ad ulteriori problemi al n.1 del mondo.