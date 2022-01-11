Australian Open 2022 - Day 2 Quali Italiani ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 2 Qualificazioni. Bilancio di 6 vittorie e 5 sconfitte. Si salva Martina Trevisan dopo aver annullato una palla match

11/01/2022 10:11 105 commenti
Gian Marco Moroni nella foto
Gian Marco Moroni nella foto

Flavio Cobolli, Alessandro Giannessi e Andrea Vavassori (entrato in tabellone all’ultimo momento)si sono qualificati per il secondo turno nelle qualificazioni dell’Australian Open.
Avanzano anche Caruso e Moroni.
Subito fuori Federico Gaio, 28esima testa di serie, Franco Agamenone e Andrea Arnaboldi.

Nel tabellone femminile Martina Trevisan raggiunge il secondo turno.
La 28enne mancina di Firenze, n.113 WTA e seconda testa di serie delle “quali”, rimasta fuori di un soffio dal tabellone principale, ha dovuto annullare un match point nel tie-break del secondo parziale prima di riuscire ad imporsi per 57 76(10) 62, dopo una battaglia di oltre tre ore, sulla rumena Irina Fetecau, n.211 del ranking.
Eliminata al primo turno, invece, la veterana azzurra Sara Errani, nona testa di serie.

Secondo turno
Gian Marco Moroni (ITA) c. (7) Taro Daniel (JPN)
(29) Salvatore Caruso (ITA) c. Juan Pablo Ficovich (ARG)
Andrea Vavassori (ITA) c. Ernesto Escobedo (USA)
Alessandro Giannessi (ITA) c. (26) Quentin Halys (FRA)
Flavio Cobolli (ITA) c. (19) Zdenek Kolar (CZE)
Thomas Fabbiano (ITA) c. Frederico Ferreira Silva (POR)
(2) Martina Trevisan (ITA) c. Jaimee Fourlis (AUS)
Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. (15) Nao Hibino (JPN)
(26) Lucia Bronzetti (ITA) c. Valeria Savinykh (RUS)

AUS Australian Open – 1° Turno Qualificazioni – Hard

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° Inc. R. Bemelmans BEL vs A. Vavassori ITA
ATP ATP Australian Open
Bemelmans R.
2
6
Vavassori A.
6
7
Vincitore: Vavassori A.
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Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
2° Inc. F. Cobolli ITA vs A. Harris AUS

GS Australian Open
F. Cobolli
7
4
6
A. Harris
6
6
3
Vincitore: F. Cobolli
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Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° Inc. (9) S. Errani ITA vs S. Jang KOR

GS Australian Open
S. Errani [9]
4
4
S. Jang
6
6
Vincitore: S. Jang
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Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° Inc. V. Kopriva CZE vs F. Agamenone ITA

GS Australian Open
V. Kopriva
4
7
6
F. Agamenone
6
6
3
Vincitore: V. Kopriva
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Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
5° Inc. B. Rola SLO vs (29) S. Caruso ITA

GS Australian Open
B. Rola
6
1
6
S. Caruso [29]
3
6
7
Vincitore: S. Caruso
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Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
2° Inc. M. Huesler SUI vs A. Giannessi ITA
GS Australian Open
M. Huesler
4
6
3
A. Giannessi
6
3
6
Vincitore: A. Giannessi
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3° Inc. T. Kamke GER vs (28) F. Gaio ITA

GS Australian Open
T. Kamke
6
6
F. Gaio [28]
4
2
Vincitore: T. Kamke
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Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
5° Inc. (7) T. Daniel JPN vs A. Arnaboldi ITA

GS Australian Open
T. Daniel [7]
6
6
A. Arnaboldi
3
3
Vincitore: T. Daniel
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Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
4° Inc. (2) M. Trevisan ITA vs I. Fetecau ROU
GS Australian Open
M. Trevisan [2]
5
7
6
I. Fetecau
7
6
2
Vincitore: M. Trevisan
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5° Inc. R. Ramanathan IND vs G. Moroni ITA

GS Australian Open
R. Ramanathan
3
5
G. Moroni
6
7
Vincitore: G. Moroni
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Mozz 22 (Guest) 11-01-2022 11:29

Benissimo Vavassori e Cobolli al loro esordio nelle quali Slam. Grande prova di carattere di Salvo che annulla 3 mp all’ostico Rola e bravi pure Moroni e Giannessi. Peccato per Franco che poteva e doveva vincere, pochi rimpianti per Gaio e Arna che avevano 2 match fuori portata. Ora speriamo di portarne 3-4 al terzo turno e 2 nel MD.

 105
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Bea (Guest) 11-01-2022 11:29

Brava marty

 104
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Henry (Guest) 11-01-2022 11:27

Redazione:a me risultano 10 italiani e bilancio 6-4

 103
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Voglio uno slam 11-01-2022 11:17

Scritto da Hoila Sinner
Molto bene Wave, bravo e fortunato per l’ingresso in extremis.
Se posso, Wave=Vavassori, Waw=Wawrinka (da sempre), altrimenti non si capisce.
Bene anche gli altri che sono passati.

Allora ci tocca trovare qualcuno da indicare con Wa

 102
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Vasco90 11-01-2022 11:07

Ottime vittorie per wave, gianna e jimbo

 101
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