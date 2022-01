Australian Open: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 2 Qualificazioni. Bilancio di 6 vittorie e 5 sconfitte. Si salva Martina Trevisan dopo aver annullato una palla match

Flavio Cobolli, Alessandro Giannessi e Andrea Vavassori (entrato in tabellone all’ultimo momento)si sono qualificati per il secondo turno nelle qualificazioni dell’Australian Open.

Avanzano anche Caruso e Moroni.

Subito fuori Federico Gaio, 28esima testa di serie, Franco Agamenone e Andrea Arnaboldi.

Nel tabellone femminile Martina Trevisan raggiunge il secondo turno.

La 28enne mancina di Firenze, n.113 WTA e seconda testa di serie delle “quali”, rimasta fuori di un soffio dal tabellone principale, ha dovuto annullare un match point nel tie-break del secondo parziale prima di riuscire ad imporsi per 57 76(10) 62, dopo una battaglia di oltre tre ore, sulla rumena Irina Fetecau, n.211 del ranking.

Eliminata al primo turno, invece, la veterana azzurra Sara Errani, nona testa di serie.

Secondo turno

Gian Marco Moroni (ITA) c. (7) Taro Daniel (JPN)

(29) Salvatore Caruso (ITA) c. Juan Pablo Ficovich (ARG)

Andrea Vavassori (ITA) c. Ernesto Escobedo (USA)

Alessandro Giannessi (ITA) c. (26) Quentin Halys (FRA)

Flavio Cobolli (ITA) c. (19) Zdenek Kolar (CZE)

Thomas Fabbiano (ITA) c. Frederico Ferreira Silva (POR)

(2) Martina Trevisan (ITA) c. Jaimee Fourlis (AUS)

Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. (15) Nao Hibino (JPN)

(26) Lucia Bronzetti (ITA) c. Valeria Savinykh (RUS)

