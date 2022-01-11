Australian Open: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 2 Qualificazioni. Bilancio di 6 vittorie e 5 sconfitte. Si salva Martina Trevisan dopo aver annullato una palla match

Gian Marco Moroni nella foto
Flavio Cobolli, Alessandro Giannessi e Andrea Vavassori (entrato in tabellone all’ultimo momento)si sono qualificati per il secondo turno nelle qualificazioni dell’Australian Open.
Avanzano anche Caruso e Moroni.
Subito fuori Federico Gaio, 28esima testa di serie, Franco Agamenone e Andrea Arnaboldi.
Nel tabellone femminile Martina Trevisan raggiunge il secondo turno.
La 28enne mancina di Firenze, n.113 WTA e seconda testa di serie delle “quali”, rimasta fuori di un soffio dal tabellone principale, ha dovuto annullare un match point nel tie-break del secondo parziale prima di riuscire ad imporsi per 57 76(10) 62, dopo una battaglia di oltre tre ore, sulla rumena Irina Fetecau, n.211 del ranking.
Eliminata al primo turno, invece, la veterana azzurra Sara Errani, nona testa di serie.
Secondo turno
Gian Marco Moroni (ITA) c. (7) Taro Daniel (JPN)
(29) Salvatore Caruso (ITA) c. Juan Pablo Ficovich (ARG)
Andrea Vavassori (ITA) c. Ernesto Escobedo (USA)
Alessandro Giannessi (ITA) c. (26) Quentin Halys (FRA)
Flavio Cobolli (ITA) c. (19) Zdenek Kolar (CZE)
Thomas Fabbiano (ITA) c. Frederico Ferreira Silva (POR)
(2) Martina Trevisan (ITA) c. Jaimee Fourlis (AUS)
Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. (15) Nao Hibino (JPN)
(26) Lucia Bronzetti (ITA) c. Valeria Savinykh (RUS)
Australian Open – 1° Turno Qualificazioni – Hard
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° Inc.
R. Bemelmans
vs A. Vavassori
ATP ATP Australian Open
Bemelmans R.
2
6
Vavassori A.
6
7
Vincitore: Vavassori A.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
2° Inc. F. Cobolli vs A. Harris
GS Australian Open
F. Cobolli
7
4
6
A. Harris
6
6
3
Vincitore: F. Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
A. Harris
40-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
A. Harris
0-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
A. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
A. Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° Inc. (9) S. Errani vs S. Jang
GS Australian Open
S. Errani [9]
4
4
S. Jang
6
6
Vincitore: S. Jang
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Jang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
S. Errani
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
S. Jang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
S. Errani
15-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
S. Jang
15-0
30-0
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
S. Errani
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Errani
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Errani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
15-40
4-4 → 4-5
S. Errani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° Inc. V. Kopriva vs F. Agamenone
GS Australian Open
V. Kopriva
4
7
6
F. Agamenone
6
6
3
Vincitore: V. Kopriva
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
F. Agamenone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
F. Agamenone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Agamenone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Agamenone
40-0
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kopriva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
V. Kopriva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
F. Agamenone
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
5° Inc. B. Rola vs (29) S. Caruso
GS Australian Open
B. Rola
6
1
6
S. Caruso [29]
3
6
7
Vincitore: S. Caruso
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
3-7*
4*-7
4*-8
5-8*
5-9*
6-6 → 6-7
S. Caruso
40-A
15-0
15-15
30-15
40-15
6-5 → 6-6
B. Rola
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
S. Caruso
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Caruso
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
S. Caruso
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
B. Rola
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Caruso
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
B. Rola
0-15
15-15
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Rola
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 1-5
S. Caruso
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
S. Caruso
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Rola
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Caruso
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
S. Caruso
15-40
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Caruso
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Caruso
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
2° Inc.
M. Huesler
vs A. Giannessi
GS Australian Open
M. Huesler
4
6
3
A. Giannessi
6
3
6
Vincitore: A. Giannessi
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Giannessi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Huesler
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
M. Huesler
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Giannessi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Huesler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Giannessi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
M. Huesler
0-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Giannessi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Giannessi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Huesler
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
A. Giannessi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Huesler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
A. Giannessi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
3° Inc. T. Kamke vs (28) F. Gaio
GS Australian Open
T. Kamke
6
6
F. Gaio [28]
4
2
Vincitore: T. Kamke
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Kamke
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
F. Gaio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
T. Kamke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
F. Gaio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kamke
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
F. Gaio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
F. Gaio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
T. Kamke
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
5° Inc. (7) T. Daniel vs A. Arnaboldi
GS Australian Open
T. Daniel [7]
6
6
A. Arnaboldi
3
3
Vincitore: T. Daniel
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Arnaboldi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
A. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
A. Arnaboldi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Arnaboldi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
A. Arnaboldi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
4° Inc.
(2) M. Trevisan
vs I. Fetecau
GS Australian Open
M. Trevisan [2]
5
7
6
I. Fetecau
7
6
2
Vincitore: M. Trevisan
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Trevisan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
I. Fetecau
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
I. Fetecau
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
I. Fetecau
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
M. Trevisan
A-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
I. Fetecau
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
4-5*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
8*-8
9-8*
9-9*
9*-10
10*-10
10-11*
11-10*
6-6 → 7-6
M. Trevisan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
I. Fetecau
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
M. Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Fetecau
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
M. Trevisan
A-40
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
I. Fetecau
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
I. Fetecau
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
M. Trevisan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Trevisan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
I. Fetecau
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
5° Inc. R. Ramanathan vs G. Moroni
GS Australian Open
R. Ramanathan
3
5
G. Moroni
6
7
Vincitore: G. Moroni
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Ramanathan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
R. Ramanathan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
R. Ramanathan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
G. Moroni
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
R. Ramanathan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
R. Ramanathan
30-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Moroni
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
R. Ramanathan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
R. Ramanathan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
R. Ramanathan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
R. Ramanathan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
G. Moroni
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Benissimo Vavassori e Cobolli al loro esordio nelle quali Slam. Grande prova di carattere di Salvo che annulla 3 mp all’ostico Rola e bravi pure Moroni e Giannessi. Peccato per Franco che poteva e doveva vincere, pochi rimpianti per Gaio e Arna che avevano 2 match fuori portata. Ora speriamo di portarne 3-4 al terzo turno e 2 nel MD.
Brava marty
Redazione:a me risultano 10 italiani e bilancio 6-4
Allora ci tocca trovare qualcuno da indicare con Wa
Ottime vittorie per wave, gianna e jimbo