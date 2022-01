Australian Open: I risultati completi delle Qualificazioni Italiani nel Day 1. Bilancio di tre vittorie e cinque sconfitte

Rientro alle competizioni vittorioso per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana ha superato il primo turno delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2022 (in programma dal 17 al 30 gennaio con un montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana.

Cocciaretto, n.156 WTA, al rientro nel tour dopo un 2021 piuttosto travagliato (era ferma dallo scorso luglio) per un problema al ginocchio sinistro, ha battuto all’esordio 60 75 la spagnola Arruabarrena, n.220 del ranking, ed ora troverà sulla sua strada la giapponese Nao Hibino, n.129 WTA e 15esima testa di serie delle “quali”.

Avanti anche Lucia Bronzetti, 26esima testa di serie.

Eliminate, invece, Lucrezia Stefanini e Federica Di Sarra.

Nel tabellone maschile supera il primo turno Thomas Fabbiano: subito fuori Andrea Pellegrino, Filippo Baldi e Lorenzo Giustino.

2° Turno

Thomas Fabbiano (ITA) c. Frederico Ferreira Silva (POR)

Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. (15) Nao Hibino (JPN)

(26) Lucia Bronzetti (ITA) c. Valeria Savinykh (RUS)

Australian Open – 1° Turno Qualificazioni – Hard

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

2°Inc. (11) H. Dart vs F. Di Sarra



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

4°Inc. L. Stefanini vs (19) O. Govortsova



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

5°Inc. L. Giustino vs J. Kubler



6°Inc. A. Hesse vs (26) L. Bronzetti



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

5°Inc. (5) R. Albot vs F. Baldi



Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

4°Inc. (13) T. Seyboth Wild vs T. Fabbiano



E. Cocciarettovs L. Arruabarrena

Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

3°Inc. A. Pellegrino vs C. Lestienne