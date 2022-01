ATP Cup, ATP 250 Melbourne e Adelaide e WTA 500 di Adelaide: Il Canada vince l’ATP Cup. Nadal vince a Melbourne. Monfils ad Adelaide. La Barty vince il 500 di Adelaide

ATP 250 Melbourne (Summer Set) (Australia) Finali, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Rafael Nadal vs [Q] Maxime Cressy



ATP ATP Melbourne Nadal R. Nadal R. 7 6 Cressy M. Cressy M. 6 3 Vincitore: Nadal R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Cressy M. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Cressy M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Cressy M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Cressy M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 6-6* 6-6 → 7-6 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Cressy M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Cressy M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Cressy M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Cressy M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cressy M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Cressy M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs [6] Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi



ATP ATP Melbourne Koolhof W. / Skupski N. Koolhof W. / Skupski N. 6 6 Nedovyesov A. / Qureshi A. Nedovyesov A. / Qureshi A. 4 4 Vincitore: Koolhof W. / Skupski N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Koolhof W. / Skupski N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Nedovyesov A. / Qureshi A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Koolhof W. / Skupski N. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Nedovyesov A. / Qureshi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Koolhof W. / Skupski N. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Nedovyesov A. / Qureshi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Koolhof W. / Skupski N. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Nedovyesov A. / Qureshi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Koolhof W. / Skupski N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Nedovyesov A. / Qureshi A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Koolhof W. / Skupski N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Nedovyesov A. / Qureshi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Koolhof W. / Skupski N. 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Nedovyesov A. / Qureshi A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Koolhof W. / Skupski N. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Nedovyesov A. / Qureshi A. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Koolhof W. / Skupski N. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Nedovyesov A. / Qureshi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Koolhof W. / Skupski N. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Nedovyesov A. / Qureshi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP Cup – Finale – cemento – Sydney

ATP ATP ATP Cup Carreno Busta P. Carreno Busta P. 4 3 Shapovalov D. Shapovalov D. 6 6 Vincitore: Shapovalov D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Shapovalov D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Carreno Busta P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Shapovalov D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Carreno Busta P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Carreno Busta P. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Shapovalov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Carreno Busta P. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Shapovalov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Carreno Busta P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Carreno Busta P. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Shapovalov D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Canada– Spagna1. Pablo Carreno Bustavs Denis Shapovalov

2. Roberto Bautista Agut vs Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 09:00)



ATP ATP ATP Cup Bautista Agut R. Bautista Agut R. 6 3 Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime F. 7 6 Vincitore: Auger-Aliassime F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Bautista Agut R. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Bautista Agut R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Alejandro Davidovich Fokina / Pedro Martinez vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov



ATP – WTA 500 di Adelaide – Hard – Finali

Centre Court – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Ivan Dodig / Marcelo Melo vs Rohan Bopanna / Ramkumar Ramanathan



ATP ATP Adelaide 1 Dodig I. / Melo M. Dodig I. / Melo M. 6 1 Bopanna R. / Ramanathan R. Bopanna R. / Ramanathan R. 7 6 Vincitore: Bopanna R. / Ramanathan R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Bopanna R. / Ramanathan R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Dodig I. / Melo M. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Bopanna R. / Ramanathan R. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Dodig I. / Melo M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Bopanna R. / Ramanathan R. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Dodig I. / Melo M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Bopanna R. / Ramanathan R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Bopanna R. / Ramanathan R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Dodig I. / Melo M. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Bopanna R. / Ramanathan R. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Dodig I. / Melo M. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Bopanna R. / Ramanathan R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Dodig I. / Melo M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Bopanna R. / Ramanathan R. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Dodig I. / Melo M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Bopanna R. / Ramanathan R. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Dodig I. / Melo M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Bopanna R. / Ramanathan R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Dodig I. / Melo M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Ashleigh Barty vs [7] Elena Rybakina (non prima ore: 06:30)



WTA WTA Adelaide 1 Barty A. Barty A. 6 6 Rybakina E. Rybakina E. 3 2 Vincitore: Barty A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Barty A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Rybakina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Barty A. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Rybakina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Barty A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Rybakina E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Barty A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Rybakina E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Barty A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Rybakina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Barty A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Barty A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Barty A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Barty A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Gael Monfils vs [2] Karen Khachanov (non prima ore: 08:30)



ATP ATP Adelaide 1 Monfils G. Monfils G. 6 6 Khachanov K. Khachanov K. 4 4 Vincitore: Monfils G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Khachanov K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Khachanov K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Monfils G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Monfils G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Monfils G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Monfils G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Monfils G. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [3] Darija Jurak Schreiber / Andreja Klepac vs Ashleigh Barty / Storm Sanders (non prima ore: After Suitable Rest)