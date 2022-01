Arrivano le prime reazioni. Jamie Murray: “A me non avrebbero dato la esenzione senza vaccino”

Il mondo del tennis è letteralmente in subbuglio dopo la clamorosa decisione di concedere una esenzione al n.1 del mondo Djokovic per permettergli di giocare gli Australian Open nonostante non sia vaccinato.

Uno dei primi a rispondere alla faccenda è stato Jamie Murray, che sollecitato dalla stampa australiana ha dichiarato: “Credo proprio che se non fossi stato vaccinato a me non avrebbero concesso una esenzione”.

Anche Tennys Sandgren ha risposto su Twitter ad una domanda di Tommy Paul, che gli chiedeva se fosse in viaggio per l’Australia, da non vaccinato: “Io non ho la sua stessa spinta…”, risponde il due volte quarto finalista del torneo.



Anche Liam Broady dice la sua

Liam told no lies lol pic.twitter.com/1FqDo2dtP2 — 💞 & Respect ➡️ all beings on this wonderful 🌍🙏♥ (@glittersquirrel) January 4, 2022





Aggiorneremo altre reazioni