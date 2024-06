Auguri Rafa! Il 38esimo compleanno del campione di Maiorca

Il 3 giugno è una data passata tristemente alla storia per la brutale repressione degli studenti cinesi in protesta in piazza Tienanmen (1989). Fortunatamente questa data porta anche bei ricordi: tre anni prima nacque Rafael Nadal, leggenda del tennis e più forte giocatore su terra battuta dell’era moderna. Il campione ha festeggiato presso la sua Academy a Manacor, come mostrano le foto pubblicate sui social e che riportiamo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafa Nadal Academy by Movistar (@rafanadalacademy)

Nadal è stato sconfitto per la prima volta in carriera al primo turno del “suo” Slam, Roland Garros, vinto per la cifra record di 14 volte. Purtroppo condizioni precarie e un avversario formidabile come Alexander Zverev gli sono state fatali, ma è uscito da Chatrier non solo sotto applausi scoscianti ma anche al termine di una prestazione tutt’altro che malvagia e che lo lancia idealmente verso le Olimpiadi di fine luglio, sempre sulla terra parigina.

In patria c’è un discreto ottimismo vista l’ottima resistenza opposta al tedesco nella partita della scorsa settimana. Lo spagnolo andrà a caccia di una nuova medaglia, dopo l’oro conquistato in singolare a Pechino 2008, e quello in doppio insieme a Mark Lopez a Rio 2016. Intanto, Tanti Auguri!

Mario Cecchi