Tensione tra Djokovic e il supervisore McEwen: scontro sulle condizioni del campo (Video)

Novak Djokovic, numero uno al mondo e campione in carica del Roland Garros, sta vivendo un altro giorno da dimenticare a Parigi. Il serbo di 37 anni è di nuovo in difficoltà fisiche (e tennistiche) nel suo incontro degli ottavi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo, in una partita in cui ha già avuto una forte alterco con il supervisore Wayne McEwen. Djokovic si è lamentato della qualità del campo sul Philippe Chatrier e ha chiesto che il campo fosse ‘passato’ più volte dai tecnici di campo, ma il supervisore gli ha negato questa richiesta, dicendogli che i tecnici assicurano che il campo è in buone condizioni e che bisogna mantenere la coerenza rispetto a ciò che viene fatto sugli altri campi.

Djokovic non ha reagito bene. “In fin dei conti, chi è il giocatore di tennis? Mi stai dicendo che i tecnici di campo capiscono di più sulle condizioni in cui si trova il campo rispetto a me, che ci gioco? Ogni volta che cerco di muovermi, scivolo*”, si è lamentato il tennista serbo, che non l’ha spuntata.

DJOKOVIC CONTRO IL SUPERVISOR: “SE HO MALE AL GINOCCHIO E’ COLPA VOSTRA”







Marco Rossi