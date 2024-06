Avvenire, Day 1. Tra conferme e sorprese è iniziata la 57esima edizione al Club Ambrosiano

Si sono presentati subito alla grande i primi due del tabellone maschile e femminile, entrambi portacolori della Romania: Maria Valentina Pop, testa di serie numero 1 e numero 3 del ranking ha messo a segno la prima vittoria del Day 1 dell’Avvenire 2024 battendo 6-2, 6-0 l’italiana Olivia Rotteglia. Meglio ha fatto il numero 1 del tabellone maschile, Andrej Radu, che ha rifilato un perentorio 6-0, 6-0 allo svizzero Nestor Schmidt.

Nel maschile la prima testa di serie a cadere è stata la numero 11, il francese Mario Vukovic travolto dall’italiano Giorgio Ghia per 6-0, 6-3. Bella vittoria, in rimonta, per il romano Diego Masera che ha sconfitto il lettone Gustav Gutans per 2-6, 6-1, 6-3.

Due le maratone di giornata. La prima ha visto uscire vincitrice la francese Colleen Adannou Zonon che ha domato 3-6, 7-6, 7-5 la bergamasca Greta Carrara, mentre l’azzurrino Edoardo Ghiselli l’ha spuntata sullo spagnolo Garcia Domenech per 4-6, 6-2, 6-4.

Fuori la testa di serie numero 9 del tabellone rosa: per mano di Elisa Pieri, con lo score di 6-2, 6-4, esce la svedese Victoria Lacki.

L’edizione numero 57 dell’Avvenire perde un sicuro protagonista. L’italoamericano Tyson Grant, testa di serie numero 1 delle qualificazioni che aveva impressionato addetti ai lavori e pubblico del Club Ambrosiano nei primi due giorni di quali vincendo nettamente i suoi tre match, si deve arrendere all’influenza e abbandonare il torneo di Milano tra le lacrime.

Tabelloni di doppio. Quasi pieni i tabelloni da 32 coppie di doppio che cominciano martedì e le finali saranno sabato 8 giugno, come i singolari. Nel maschile 4 bye per le prime 4 coppie, nel femminile solo le prime due sono un turno avanti. Nel tabellone femminile tra le prime otto teste di serie due coppie azzurre: Silvia Delle Molle e Arianna Ovarelli (7) e Anna Nerelli e Eleonora Tranchero (8). Le coppie favorite sono, tra i boys, il duo finlandese formato da Kaius Ketola e Alex Tuomolin, tra le girls Keisija Berzina e Darina Matvejeva entrambe della Lettonia.

Eventi paralleli al torneo. Primo appuntamento dei tre previsti per la rassegna “Oltre l’Avvenire”. Una tematica importante e determinante soprattutto per i più giovani e in particolare per i tennisti Under 14 del torneo: l’alimentazione. Ospite al Club Ambrosiano l’ex calciatrice professionista Silvia Pisano biologa nutrizionista, laureata in Scienze e Tecniche avanzate dello sport, docente di scienze motorie e personal trainer. Con lei, in una sala gremita di giovani, si è svolto un incontro volto a conoscere i principi generali della sana e corretta alimentazione, la sua influenza sia sulle prestazioni atletiche che sul benessere generale. Tanti consigli utili, una serie di scelte alimentari suggerite e recepite dai ragazzi che hanno arricchito la loro esperienza con strategie alimentari efficaci per la salute e per gli obiettivi nello sport.