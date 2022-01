ATP 250 Adelaide: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Musetti e Mager al via nel tabellone principale

ATP 250 Adelaide – Main Draw – Hard

(1) Monfils, Gael vs Bye

Cerundolo, Juan Manuel vs (WC) Bolt, Alex

Musetti, Lorenzo vs Qualifier

Vesely, Jiri vs (6) Paul, Tommy

(4) Tiafoe, Frances vs Bye

(WC) Kokkinakis, Thanasi vs Millman, John

Bonzi, Benjamin vs Ymer, Mikael

Nishioka, Yoshihito vs (8) Kwon, Soonwoo

(7) Djere, Laslo vs Carballes Baena, Roberto

Qualifier vs Moutet, Corentin

Monteiro, Thiago vs Altmaier, Daniel

Bye vs (3) Cilic, Marin

(5) Fucsovics, Marton vs Qualifier

Mager, Gianluca vs Qualifier

Johnson, Steve vs (WC) Vukic, Aleksandar

Bye vs (2) Khachanov, Karen

ATP 250 Adelaide – Tabellone Qualificazione – Hard

(1) Otte, Oscarvs Rodionov, Jurij(WC) Winter, Edwardvs (6) Daniel, Taro

(2) Rune, Holger vs Ramanathan, Ramkumar

Janvier, Maxime vs (8) Varillas, Juan Pablo

(3) Gerasimov, Egor vs (WC) Lamchinniah, Henry

(Alt) Smith, John-Patrick vs (5) Albot, Radu

(4) Galan, Daniel Elahi vs Ebden, Matthew

(Alt) Heliovaara, Harri vs (7) Cerundolo, Francisco

Show Court 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Catherine McNally vs [WC] Daria Saville

2. [3] Maddison Inglis vs [WC] Alexandra Bozovic

3. [2] Holger Rune vs Ramkumar Ramanathan

4. [4] Daniel Elahi Galan vs Matthew Ebden

5. [Alt] John-Patrick Smith vs [5] Radu Albot

Court 3 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Ulrikke Eikeri vs [12] Susan Bandecchi

2. Lucrezia Stefanini vs [8] Katie Boulter

3. [2] Anna-Lena Friedsam vs Kateryna Bondarenko

4. Irina Fetecau vs [10] Anna Blinkova

5. [6] Stefanie Voegele vs Tatjana Maria

Court 4 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Oscar Otte vs Jurij Rodionov

2. [WC] Edward Winter vs [6] Taro Daniel

3. Maxime Janvier vs [8] Juan Pablo Varillas

4. [Alt] Harri Heliovaara vs [7] Francisco Cerundolo

5. [3] Egor Gerasimov vs [WC] Henry Lamchinniah

Court 2 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Irene Burillo Escorihuela vs [11] Reka-Luca Jani

2. [5] Rebecca Marino vs [WC] Charlotte Kempenaers-Pocz

3. [WC] Abbie Myers vs [7] Lucia Bronzetti

4. [1] Marie Bouzkova vs Francesca Di Lorenzo

5. Despina Papamichail vs [9] Francesca Jones