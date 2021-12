Milos Raonic uscirà dalla top 100 dopo il forfait agli Australian Open

Tempi difficili per uno dei tennisti che, non molti anni fa, sembrava destinato a far parte dell’élite del tennis mondiale. Milos Raonic non parteciperà agli Australian Open a causa dei suoi ricorrenti problemi fisici e, di conseguenza, la sua classifica precipiterà oltre la top-100, un posto dove è presente dal gennaio 2011.

Più di un decennio in top 100 in cui il canadese ha messo a segno finali Grand Slam e Masters 1000 e dove ha raggiunto, nel 2017, il numero 3 del mondo.

Dopo aver conquistato i quarti di finale agli Australian Open l’anno scorso, Milos non ha più messo piede in un Grand Slam: il suo ultimo torneo si è svolto nel luglio 2021, ad Atlanta, in una stagione in cui ha partecipato a malapena a cinque eventi. Riuscirà ad uscirne Milos anche questa volta o potrebbe significare l’inizio della fine della sua carriera da professionista?