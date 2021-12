Nadia Podoroska rinuncia agli Australian Open: Harmony Tan entra nel main draw, Trevisan fuori di due posti

Nuovo ritiro dal tabellone principale femminile degli Australian Open 2022: nelle scorse ore, pur senza annunciare il motivo del proprio forfait, l’argentina Nadia Podoroska si è cancellata dall’entry list del primo Slam in programma tra qualche settimana sui campi in cemento outdoor di Melbourne. La giocatrice sudamericana, attuale n.84 della classifica WTA in singolare (best ranking al n.36 raggiunto nel luglio scorso), dovrebbe essere ancora alle prese con l’infortunio alla schiena che ne ha condizionato il finale di stagione, costringendola a rinunciare a tutti i tornei successivi agli US Open (a Flushing Meadows uscì al primo turno, battuta in tre set dalla belga Minnen).

Il posto di Podoroska nel main draw degli Australian Open è stato preso dalla ventiquattrenne francese Harmony Tan, n.110 del mondo, alla quinta partecipazione nel tabellone principale di un Major. Le prossime due alternates sono la russa Anna Kalinskaya e la nostra Martina Trevisan.