Lucas Pouille ci riprova nuovamente dopo i problemi fisici

Dopo quel grande torneo agli US Open del 2016 in cui ha eliminò Rafa Nadal e raggiunse i quarti di finale, la carriera di Lucas Pouille non ha preso il volo che si aspettava. Il francese ha avuto un periodo difficile lontano dal circuito a causa di vari infortuni che sono costantemente ricorrenti. Il suo 2021 è stato irregolare, perchè ha sofferto ancora una volta di un problema agli addominali, ma il francese è ottimista per il futuro.

“La cosa più importante è essere pronto a cercare di tornare dove ero una volta. In questo momento mi sento molto bene. Ci sono ancora un paio di settimane prima dell’inizio della stagione e il mio obiettivo è quello di stare bene in campo e, soprattutto, non avere infortuni. Se starò bene e avrò quel desiderio di voler giocare, ho la sensazione che accadranno grandi cose”, ha dichiarato il francese, che dovrà giocare le qualificazioni agli Australian Open.