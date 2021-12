Meligeni positivo al Covid. Luciano Darderi conquista la prima finale challenger in carriera in quel di Sao Paulo

Luciano Darderi è in finale a San Paolo dopo il ritiro del suo avversario Felipe Meligeni risultato stamane positivo al covid.

Per Darderi si tratta della prima finale challenger in carriera. Con questa vittoria salirà almeno al numero 341 del mondo e sfiderà in finale uno tra Juan Pablo Ficovich o [5] Nicolas Jarry.

Challenger Sao Paulo (Brasile – terra battuta – Semifinali

CH CH Sao Paulo Meligeni Rodrigues Alves F. Meligeni Rodrigues Alves F. Darderi L. Darderi L. Vincitore: Darderi per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

1. [6] Felipe Meligeni Rodrigues Alvesvs [Q] Luciano Darderi

2. Juan Pablo Ficovich vs [5] Nicolas Jarry



CH CH Sao Paulo Ficovich J. Ficovich J. 6 7 Jarry N. Jarry N. 2 6 Vincitore: Ficovich J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Ficovich J. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Jarry N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Ficovich J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jarry N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Ficovich J. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Jarry N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Ficovich J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ficovich J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jarry N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Ficovich J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Jarry N. 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ficovich J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Jarry N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Ficovich J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Ficovich J. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Jarry N. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Ficovich J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jarry N. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. [1] Rafael Matos / Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [4] Nicolas Barrientos / Alejandro Gomez (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare