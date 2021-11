Circuito Challenger (Bari-Brasilia-Manama-Puerto Vallarta): I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 6 (LIVE). A Bari in campo ben 4 azzurri (LIVE)

CHALLENGER Bari (Italia) cemento

QF Otte – Cobolli (0-0) ore 10:00



CH CH Bari Otte O. • Otte O. 0 2 Cobolli F. Cobolli F. 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Otte O. 2-2 Cobolli F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Otte O. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Cobolli F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Otte O. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

QF Masur – Nardi (0-0) ore 10:00



CH CH Bari Masur D. Masur D. 0 5 Nardi L. • Nardi L. 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Nardi L. 5-5 Masur D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Nardi L. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Masur D. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Nardi L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Masur D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Nardi L. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Masur D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Nardi L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Masur D. 30-0 0-1 → 1-1 Nardi L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

SF Glasspool/Heliovaara – Vavassori/Vega Hernandez (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Daniel Masur vs [WC] Luca Nardi

2. [8] Daniel Masur OR [WC] Luca Nardi vs Andrea Vavassori

CHALLENGER Brasilia (Brasile) terra battuta

F Alves/Heide– Darderi/Olivieri(0-0)