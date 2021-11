Challenger Manama: Il Tabellone Principale e di Quali. Matteo Viola presente nel Md

Challenger MANAMA , Bahrain (H) /80 – Tabellone Principale

(1) Albot, Radu vs Oliveira, Goncalo

Escoffier, Antoine vs Qualifier

Ajdukovic, Duje vs (Alt) Sasikumar, Mukund

Qualifier vs (6) Ramanathan, Ramkumar

(3) Celikbilek, Altug vs Qualifier

Fatic, Nerman vs Miedler, Lucas

Viola, Matteo vs Hsu, Yu Hsiou

(WC) Abdulnabi, Hasan vs (7) Clarke, Jay

(5) Gunneswaran, Prajnesh vs (WC) Erel, Yanki

Moriya, Hiroki vs Virtanen, Otto

Blancaneaux, Geoffrey vs (WC) Marrero Curbelo, Ivan

Peniston, Ryan vs (4) O’Connell, Christopher

(8) Basic, Mirza vs Karlovskiy, Evgeny

Qualifier vs Erler, Alexander

Borges, Nuno vs Jianu, Filip Cristian

Kirkin, Ergi vs (2) Ilkel, Cem

(1) Sultanov, Khumoyunvs (WC) Ahmed, Omar(Alt) Kadhe, Arjunvs (6) Gengel, Marek

(2) Orlov, Vladyslav vs Niklas-Salminen, Patrik

(WC) Qaed, Yusuf Ebrahim Ahmed vs (5) Pervolarakis, Michail

(3) Haerteis, Johannes vs (WC) Alhogbani, Ammar

(Alt) Cozbinov, Alexander vs (7) Lazarov, Alexandar

(4) Simon, Tobias vs Vanshelboim, Eric

Neuchrist, Maximilian vs (8) Gakhov, Ivan