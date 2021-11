ATP Finals – Torino: Seconda vittoria per Daniil Medvedev. Battuto A. Zverev 8-6 al tiebreak del terzo set

Daniil Medvedev (ATP 2) ha fatto un deciso passo verso le semifinali delle ATP Finals, battendo Alexander Zverev (3) in tre set col punteggio di 6-3 6-7 (3/7) 7-6 (8/6). Il russo, che aveva già sconfitto Hubert Hurkacz (9) nel primo incontro, è in vetta alla classifica del Gruppo Rosso, e questa sera in caso di successo del polacco contro Jannik Sinner (11) potrebbe già festeggiare l’accesso al penultimo atto della competizione.

Il numero 2 al mondo ha approfittato di un inizio a rilento da parte del tedesco, che ha concesso l’unico break di tutto il match nella suo primo turno di servizio. Un vantaggio che Medvedev ha mantenuto, aggiudicandosi la prima frazione. Da quel momento in poi la partita è cresciuta d’intensità, con i due contendenti che si sono sfidati a visto aperto con scambi lunghissimi e solo due tie-break, uno per parte, hanno fatto la differenza, regalando al russo il settimo successo consecutivo alle Finals.

Da segnalare che Medvedev nel tiebreak del terzo set sotto per 2 a 4 ha piazzato quattro punti consecutivi prima di mancare due palle match ma al terzo tentativo riusciva a chiudere il combattutissimo match per 8 punti a 6.

ATP ATP Tour Finals Turin Medvedev D. Medvedev D. 6 6 7 Zverev A. Zverev A. 3 7 6 Vincitore: Medvedev D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 40-30 4-4 → 5-4 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Medvedev D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Medvedev D. 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Zverev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Zverev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Zverev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Zverev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Medvedev D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

14 ACES 181 DOUBLE FAULTS 275/107 (70%) FIRST SERVE 86/109 (79%)59/75 (79%) 1ST SERVE POINTS WON 60/86 (70%)19/32 (59%) 2ND SERVE POINTS WON 15/23 (65%)4/4 (100%) BREAK POINTS SAVED 3/4 (75%)17 SERVICE GAMES PLAYED 1626/86 (30%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 16/75 (21%)8/23 (35%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/32 (41%)1/4 (25%) BREAK POINTS CONVERTED 0/4 (0%)16 RETURN GAMES PLAYED 1710/13 (77%) NET POINTS WON 14/22 (64%)36 WINNERS 4827 UNFORCED ERRORS 2578/107 (73%) SERVICE POINTS WON 75/109 (69%)34/109 (31%) RETURN POINTS WON 29/107 (27%)112/216 (52%) TOTAL POINTS WON 104/216 (48%)216 km/h MAX SPEED 225 km/h199 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 209 km/h156 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 157 km/h