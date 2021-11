Challenger Pau: Il Tabellone Principale. 4 azzurri al via. Fabbiano sfida Lopez

Challenger Pau – Tabellone Principale- Indoor hard

(1) Lopez, Feliciano vs Fabbiano, Thomas

Ajdukovic, Duje vs Tseng, Chun-hsin

Giannessi, Alessandro vs Qualifier

Lestienne, Constant vs (7) Albot, Radu

(4) Novak, Dennis vs Stakhovsky, Sergiy

Diez, Steven vs (WC) Added, Dan

Arnaboldi, Andrea vs (Alt) Kotov, Pavel

(WC) Debru, Gabriel vs (5) Gombos, Norbert

(8) Kolar, Zdenek vs (WC) Mayot, Harold

Qualifier vs Marcora, Roberto

Janvier, Maxime vs Qualifier

Lehecka, Jiri vs (3) Simon, Gilles

(6) Cressy, Maxime vs (Alt) Blancaneaux, Geoffrey

Ritschard, Alexander vs Sachko, Vitaliy

(SE) Moriya, Hiroki vs Qualifier

(Alt) Cagnina, Julien vs (2) Rune, Holger