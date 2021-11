Il doppio della TopSpin Energy Cup è siciliano: Pedone e Ferrara vincenti al tie break

Giorgia Pedone e Virginia Ferrara si aggiudicano il doppio della Top Spin Energy Cup vincendo al tie break contro Jacqueline Cabaj Award-Alicia Smith 6-1, 1-6, 4-6. La vittoria delle due tenniste siciliane regala alla kermesse solarinese il primo successo azzurro della settima edizione.

Nel singolare, la ceca Petra Csabi elimina una fin qui ottima Federica Urgesi 6-1, 6-2, mentre resta stregato l’accesso alla finale per la svizzera Bojana Klincov, vincitrice a Solarino nel 2019, sconfitta anche nella semi della TopSpin Energy Cup dalla ceca Katarina Kuzmova 3-6, 6-3, 4-6.

Nel lungo intervallo tra la fine delle semifinali e l’inizio della finale del doppio i campi dello Zaiera Tennis hanno ospitato oltre 40 piccoli tennisti della scuola tennis Wimbledon Floridia. Gli allievi del maestro Salvatore Amenta hanno giocato con alcune delle tenniste in gara all’ITF World Tennis Tour in un’ora di pura e semplice passione per il tennis.

“Giornate così spero possano ripetersi – ha commentato il tournament director Renato Morabito – aver avuto la possibilità di ospitare sui nostri campi così tanti ragazzi e bambini già appassionati di tennis è stato un segnale bello e importante. Ringrazio le giocatrici che si sono messe a disposizione per scambiare qualche palla con loro e firmare autografi”. Morabito ha anche premiato le partecipanti alla finale del doppio. “La vittoria di Pedone e Ferrara, da tenniste siciliane e italiane, è chiaramente un risultato rilevante, lo è ancor di più perché arriva battendo al tie break una coppia internazionale come quella composta dall’australiana Smith e la svedese Cabaj Award”.

Domani 14 novembre la TopSpin Energy Cup andrà in archivio al termine della finale del singolare. La sfida tutta ceca tra Katerina Kuzmova e Petra Csabi (proveniente dalle qualificazioni) assegnerà gli ultimi W15 della settimana.