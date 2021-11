ATP 250 Stoccolma: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due azzurri

ATP 250 Stoccolma – Tabellone di Qualificazione -Indoor Hard

(1) Gerasimov, Egor vs Martineau, Matteo

Brancaccio, Raul vs (8) Kotov, Pavel

(2) Kovalik, Jozef vs Petrovic, Danilo

(WC) Mridha, Jonathan vs (6) Istomin, Denis

(3) Milojevic, Nikola vs Vavassori, Andrea

(WC) Freund, Simon vs (5) Serdarusic, Nino

(4) Safwat, Mohamed vs Menendez-Maceiras, Adrian

Durasovic, Viktor vs (7) Gabashvili, Teymuraz

