Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: niente wild card, l’ottavo qualificato è Gaston

Nessuna wild card per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: sarà il transalpino Hugo Gaston a completare la pattuglia degli otto tennisti che scenderanno in campo la prossima settimana, dal 9 al 13 novembre, in quel di Milano per contendersi il titolo del prestigioso Master di singolare riservato ai tennisti Under-21. Ricordiamo che nella giornata di ieri è arrivato il forfait da parte di Jannik Sinner, che la prossima settimana giocherà a Stoccolma: l’altoatesino è stato rimpiazzato in extremis dal danese, classe 2003, Holger Vitus Nodskov Rune.

Per quanto concerne i colori italiani, a Milano sarà impegnato Lorenzo Musetti, sesto nella Race Next-Gen ma di fatto numero tre del seeding in seguito ai ritiri del già citato Sinner, Auger-Aliassime e Brooksby.

TENNISTI QUALIFICATI

1. Jannik Sinner (ITA)

2. Felix Auger-Aliassime (CAN)

3. Carlos Alcaraz (ESP)

4. Sebastian Korda (USA)

5. Jenson Brooksby (USA) 959

6. Lorenzo Musetti (ITA)

7. Brandon Nakashima (USA)

8. Juan Manuel Cerundolo (ARG)

9. Sebastian Baez (ARG)

10. Holger Vitus Nodskov Rune (DEN)

11. Hugo Gaston (FRA)

RISERVE

12. Jiri Lehecka (CZE)

13. Tomas Machac (CZE)

14. Flavio Cobolli (ITA)