Jannik Sinner rinuncia alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: entra Rune

Jannik Sinner non prenderà parte alle Next Gen ATP Finals, in programma la prossima settimana (dal 9 al 13 novembre) in quel di Milano. Il tennista italiano, ancora in corsa per la qualificazione alle ATP Finals di Torino, giocherà a Stoccolma con l’obiettivo di conquistare i punti per entrare tra i migliori otto e garantirsi il pass per il Master di singolare. A Milano, al posto di Sinner, giocherà il classe 2003 danese Holger Vitus Nodskov Rune.

I sette qualificati, a cui si aggiungerà una wild card, sono Carlos Alcaraz, Sebastian Korda, Lorenzo Musetti, Brandon Nakashima, Juan Manuel Cerundolo, Sebastian Baez e il già citato Rune. La prima riserva è il francese Hugo Gaston, seguito dal ceco Jiri Lehecka.

TENNISTI QUALIFICATI

1. Jannik Sinner (ITA)

2. Felix Auger-Aliassime (CAN)

3. Carlos Alcaraz (ESP)

4. Sebastian Korda (USA)

5. Jenson Brooksby (USA) 959

6. Lorenzo Musetti (ITA)

7. Brandon Nakashima (USA)

8. Juan Manuel Cerundolo (ARG)

9. Sebastian Baez (ARG)

10. Holger Vitus Nodskov Rune (DEN)

RISERVE

11. Hugo Gaston (FRA)

12. Jiri Lehecka (CZE)

13. Tomas Machac (CZE)

14. Flavio Cobolli (ITA)