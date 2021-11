Berretteni giocherà nel 2022 il Rio Open in Brasile

Dopo Acapulco, Rio de Janeiro. Matteo Berrettini sarà al via anche del torneo brasiliano, che andrà in scena al 12 al 20 febbraio 2022. La conferma viene dall’account Twitter ufficiale del torneo, che lancia la presenza dell’azzurro n.7 del mondo come Star dell’evento, insieme a Carlos Alcaraz, in rampa di lancio verso la zona altissima della classifica.

Berrettini quindi dopo l’Australia ha optato per giocare in America Latina invece dei classici tornei indoor europei. Sarà una scelta azzeccata?

Ecco il Tweet del Rio Open