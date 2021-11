Video del Giorno: Meglio non arrivare all’altezza di Reilly Opelka

Facundo Lugones, l’allenatore di Cameron Norrie, è salito su una sedia per simulare l’altezza di Reilly Opelka, l’avversario del numero uno britannico nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi Bercy.

L’esperimento è andato male, come dimostra questo video, ampiamente condiviso sui social network.

Getting ready for Opelka can be dangerous 😄 pic.twitter.com/uDtGq3YhE8

— devin bowen (@dangerfish1972) November 2, 2021