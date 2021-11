Ritorno vincente di Novak Djokovic a Parigi Bercy

Era un ritorno molto atteso e non ha deluso le aspettative. Novak Djokovic (ATP 1) è sceso in campo per la prima volta dopo il ko nella finale degli US Open e al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy ha subito trovato una vittoria. Opposto a Marton Fucsovics (40) il serbo si è imposto con il punteggio di 6-2 4-6 6-3.

Partito subito forte, Djokovic ha vinto il primo set senza troppi patemi. L’ungherese si è poi ridestato dal torpore nella seconda frazione e, complice anche un Nole probabilmente ancora lungi dalla forma migliore, è riuscito a riequilibrare le sorti dell’incontro prima che il numero 1 del ranking si aggiudicasse il set decisivo. Negli ottavi il 34enne affronterà uno tra Gaël Monfils (22) e Adrian Mannarino (59).