Il Sogno è diventato realtà! Kontaveit batte la Halep, conquista Cluj e si qualifica per le WTA Finals

All’inizio della scorsa settimana, Anett Kontaveit aveva una flebile speranza di qualificarsi per le WTA Finals. Questo era estremamente difficile da raggiungere in quanto avrebbe dovuto vincere i titoli di Mosca e Cluj-Napoca. Già nella finale di Mosca, l’estone si è trovata sotto 6-4, 4-0 e Ekaterina Alexandrova ha addirittura servito per chiudere il match nel terzo. Una settimana dopo Kontaveit è nelle finali WTA!

La numero 14 del WTA ha chiuso una settimana assolutamente perfetta a Cluj-Napoca, spazzando via la favorita di casa Simona Halep in finale. Il punteggio di 6-2, 6-3 ha raccontato la storia di un incontro a senso unico, anche se la rumena è riuscita a strappare il servizio alla sua avversaria per due volte, ma ha perso per ben cinque volte la battuta.

In questo modo, l’estone, che entrerà in top 10, fa la storia qualificandosi per le WTA Finals di Guadalajara, chiudendo la lotta alla qualificazione Finals.

Saranno quindi al via Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Iga Swiatek, Garbine Muguruza e Paula Badosa. A soli 41 punti dalla Kontaveit c’è la tunisina Ons Jabeur, “vittima” del quinto titolo in carriera della Kontaveit, il quarto nel 2021.