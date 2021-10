Masters 1000 Parigi Bercy: Il Tabellone Principale. Forfait di Matteo Berrettini. Possibile sfida Sinner vs Alcaraz al secondo turno

E’ stato sorteggiato alle ore 12 il tabellone principale del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

Jannik Sinner, nel quarto di Medvedev, debutta contro Herbert o Alcaraz. Possibile secondo turno Fognini vs Djokovic.

Matteo Berrettini ha dato forfait stamane per il riacuttizarsi del problema al collo.

Parte Alta

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Fucsovics, Marton vs Fognini, Fabio

Mannarino, Adrian vs Basilashvili, Nikoloz

Qualifier/Lucky Loser vs (15) Monfils, Gael

(10) Norrie, Cameron vs Delbonis, Federico

Krajinovic, Filip vs Opelka, Reilly

Sonego, Lorenzo vs Fritz, Taylor

Bye vs (5) Rublev, Andrey

(3) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Harris, Lloyd vs de Minaur, Alex

Djere, Laslo vs Qualifier/Lucky Loser

Duckworth, James vs (14) Bautista Agut, Roberto

(9) Auger-Aliassime, Felix vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Murray, Andy vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Struff, Jan-Lennard

Bye vs (7) Hurkacz, Hubert

(6) Ruud, Caspervs ByeBublik, Alexandervs Evans, DanielTiafoe, Francesvs Qualifier/Lucky LoserMillman, Johnvs (11) Schwartzman, Diego

(16) Dimitrov, Grigor vs (WC) Gasquet, Richard

Khachanov, Karen vs Qualifier/Lucky Loser

Lajovic, Dusan vs McDonald, Mackenzie

Bye vs (4) Zverev, Alexander

(8) Sinner, Jannik vs Bye

(WC) Herbert, Pierre-Hugues vs Alcaraz, Carlos

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Rinderknech, Arthur

Paire, Benoit vs (12) Carreno Busta, Pablo

(13) Karatsev, Aslan vs Korda, Sebastian

Cilic, Marin vs Davidovich Fokina, Alejandro

Ivashka, Ilya vs Ramos-Vinolas, Albert

Bye vs (2) Medvedev, Daniil