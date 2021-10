ATP 500 Vienna: Buona la prima per Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego conquista il secondo turno nel torneo ATP 500 di Vienna.

Il 26enne torinese, n.23 del ranking, finalista dodici mesi f, ha sconfitto 64 63, in un’ora e 20 minuti, il tedesco Dominik Koepfer, n.62 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser (al posto del cileno Cristian Garin, n.17 ATP, sofferente alla spalla).

Negli ottavi di finale Lorenzo Sonego dovrà vedersela con il norvegese Casper Ruud, n.8 del ranking e 4 del seeding

Nel primo set Koepfer ha concesso ed annullato una palla-break nel sesto gioco ed un’altra, stavolta letale, nel decimo quando, al termine di uno scambio a tutto braccio, spedendo in corridoio il diritto ha confezionato il 6-4 per Sonego.

Nel secondo set Lorenzo ha tolto la battuta al tedesco nel quarto gioco mantendo il servizio fino al 6-3 finale.

ATP ATP Vienna Sonego L. Sonego L. 6 6 Koepfer D. Koepfer D. 4 3 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Koepfer D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Koepfer D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sonego L. 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

6 ACES 00 DOUBLE FAULTS 137/49 (76%) FIRST SERVE 36/57 (63%)32/37 (86%) 1ST SERVE POINTS WON 27/36 (75%)8/12 (67%) 2ND SERVE POINTS WON 10/21 (48%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 3/5 (60%)10 SERVICE GAMES PLAYED 99/36 (25%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 5/37 (14%)11/21 (52%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 4/12 (33%)2/5 (40%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)9 RETURN GAMES PLAYED 1012/19 (63%) NET POINTS WON 13/21 (62%)15 WINNERS 910 UNFORCED ERRORS 1540/49 (82%) SERVICE POINTS WON 37/57 (65%)20/57 (35%) RETURN POINTS WON 9/49 (18%)60/106 (57%) TOTAL POINTS WON 46/106 (43%)216 km/h MAX SPEED 198 km/h194 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 157 km/h164 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 129 km/h