La sconfitta di Medvedev lascia Novak Djokovic ad un passo da un nuovo grande record

Daniil Medvedev è stato sconfitto ieri negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Indian Wells e ha praticamente perso la possibilità di finire il 2021 in cima alla classifica mondiale.

Il 25enne russo è l’unico che ha ancora una possibilità di superare Novak Djokovic entro la fine dell’anno, ma il deludente risultato in California porterà Djokovic a chiudere l’anno in testa cosa che costituirà un nuovo record.

Djokovic, vincitore dei primi tre Grand Slam nel 2021 e finalista nel quarto, chiuderà salvo clamorosi capovolgimenti, la stagione in cima alla classifica mondiale per la settima volta in carriera, superando Pete Sampras, con cui condivide attualmente quel record, con sei stagioni.

Roger Federer e Rafael Nadal, per esempio, hanno chiuso in testa la stagione in cinque occasioni.