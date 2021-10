Vesuvio Cup, festa italiana con Cobolli e Giustino entrambi qualificati ai quarti (con il programma di domani)

Due italiani qualificati ai quarti di finale di venerdì e la prima testa di serie che esce anzitempo di scena. Non manca di regalare emozioni la Vesuvio Cup, il challenger Atp 80 di tennis in corso di svolgimento fino a domenica 17 ottobre sui campi in terra rossa dello Sporting Poseidon di Ercolano.

Una giornata ricca quella di oggi al circolo di via Benedetto Cozzolino, dove sono andati in scena i primi quattro incontri degli ottavi di singolare: il match più bello è stato senza ombra di dubbio quello che ha visto opposti il napoletano Lorenzo Giustino e lo slovacco Andrej Martin (testa di serie numero 6), che ha visto trionfare il primo dopo tre ore e otto minuti d battaglia andati in scena su un centrale ancora una volta gremito. Vinto il primo parziale 64, Giustino si è visto raggiunto da Martin, che si è aggiudicato il secondo set per 57. Il 75 finale del terzo e decisivo parziale è arrivato con il break decisivo ottenuto da Giustino proprio nel game conclusivo.

La festa italiana si completa con l’ammissione ai quarti di Flavio Cobolli, vincitore nel derby con la wild card Matteo Arnaldi per 61 36 62. La sorpresa di giornata è senza dubbio quella relativa alla testa di serie numero 1 del seeding ercolanese: l’argentino Federico Coria è stato infatti battuto 62 62 dal francese Manuel Guinard, senza mai entrare in partita. A chiudere il quadro, il successo in due parziali dell’olandese Tallon Griekspoor (testa di serie numero 5), che ha rifilato un perentorio 63 63 allo spagnolo Alvaro Lopez San Martin, proveniente dalle qualificazioni.

Domani si completa il quadro degli ottavi con gli ultimi quattro incontri in programma: in campo, come secondo incontro sul centrale dello Sporting Poseidon, anche la testa di serie numero 2, Marco Cecchinato, opposto all’altro italiano Gian Marco Moroni. Il programma sul campo principale si apre alle 11 con la sfida tra il tedesco Yannick Hanfmann (8) e lo statunitense Alexender Ritschard (passato per le qualificazioni); dopo il derby Cecchinato-Moroni sarà la volta della testa di serie numero 7, lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, opposto al francese Alexandre Muller. Sul campo numero 1 (ore 11) si giocherà invece la sfida tra l’italiano Franco Agamenone e il transalpino Mathiias Bourgue.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Yannick Hanfmann vs [Q] Alexander Ritschard

2. Gian Marco Moroni vs [2] Marco Cecchinato

3. [7] Bernabe Zapata Miralles vs Alexandre Muller (non prima ore: 14:30)

4. Franco Agamenone / Marc-Andrea Huesler vs [2] Dustin Brown / Andrea Vavassori

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mathias Bourgue vs Franco Agamenone

2. [1] Harri Heliovaara / Roman Jebavy vs Jay Clarke / Arjun Kadhe

3. [4] Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs Raul Brancaccio / Flavio Cobolli

4. Andrej Martin / Tristan-Samuel Weissborn vs [3] Sadio Doumbia / Fabien Reboul