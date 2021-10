Indian Wells: Italia vs Resto del Mondo 3-3

In una domenica, insolitamente avara di finalisti, nelle varie competizioni ATP, WTA, CHALLENGER e ITF, con il solo Pellegrino a giocarsi una chance al Torneo challenger di Napoli1, poi persa nettamente, è il Masters 1000 di INDIAN WELLS ad attirare le attenzioni del pubblico italiano.

Berrettini e Sinner vincono nettamente, mentre Fognini deve lottare 3 set con il tedesco Stuff per passare al terzo turno.

Perde in due lottatissimi set, finiti tutti al tie break, Lorenzo Sonego che ha avuto un set point a disposizione in entrambi i set con Anderson.

Sconfitta netta anche per Mager contro il ritrovato francese Monfils. Anche Mager aveva poco da perde re e, nonostante tutto, non è riuscito a ripetere la gara incredibile di venerdì notte.

I progressi ci sono e gli permetteranno di superare il suo best ranking prima della fine della stagione.

In campo femminile perdiamo l’ultima tennista rimasta in gara: JASMINE PAOLINI, battuta nettamente dalla Pegula.

I problemi di salute di Giorgi e Trevisan sono un alibi che non può giustificare il complesso del tennis femminile fatti di alcuni acuti e molte settimane da primo turno.

Arretrare in classifica, atteso e inevitabile, sono un segnale molto grave che impongono di reagire subito, a partire da Martina Trevisan che non ha avuto neanche il tempo di godersi il best ranking al 66esimo posto che deve sperare di recuperare presto dall’infortunio subito sabato per rientrare entro la fine dell’anno tra le prime 100. Oggi, infatti occupa la 110 posizione in classifica.

In campo maschile, in attesa dei giovanissimi Cobolli; Zeppieri, Moroni, Darderi e Nardi e dei ritrovati Marcora, Pellegrino e Agamenone, siamo in lieve flessione da 10 a 9 tennisti nella TOP 100, con Seppi e Cecchinato che giocano i CHALLENGER per cercare di conquistare punti importanti per la permanenza e il rientrare nei top 100.

Ci consola solo la concreta possibilità di avere 2 tennisti italiani per la prima volta in assoluto sia alle FINALS ATP di Torino (Berrettini e Simner) che alle FINALS NEXT GEN di Milano (Sinner e Musetti)

Tornando al presente, martedì, al terzo turno, Berrettini incontra l’americano Fritz, mentre Sinner dovrà vedersela con Isner.

Per Fabio Fognini un terzo turno difficilissimo contro il nr. 2 greco Tsitsipas. Fabio ci ha abituato a fare incredibili exploit quando non ha nulla da perdere.

Il tennis di oggi per arrivare e rimanere a certi livelli, prevede un’organizzazione anche manageriale che in Italia, forse, si sottovaluta ancora troppo.

I talenti li abbiamo e le possibilità di dominare in ambito femminile e maschile ci sono. Speriamo che le Finals di Torino e Milano possano essere utili a capire in che direzione si deve andare già dal prossimo anno se non vogliamo accontentarci delle briciole.





Domenico Di Conza