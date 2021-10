Masters 1000 Indian Wells: Gael Monfils ferma il cammino di Gianluca Mager

Out Mager

Niente da fare per Gianluca Mager sconfitto al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

L’azzurro si è arreso a Gael Monfils con il risultato di 64 62 in 1 ora e 11 minuti di partita.

Da segnalare che Mager nel primo set ha ceduto la battuta nelle fasi finali del parziale quando nel decimo game, dal 30-15, perdeva tre punti consecutivi e anche il servizio e la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Gianluca sotto per 1 a 3 piazzava il controbreak nel quinto gioco ma da quel momento perdeva altre due volte la battuta e poi la partita per 6 a 2.

ATP ATP Indian Wells Monfils G. Monfils G. 6 6 Mager G. Mager G. 4 2 Vincitore: Monfils G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mager G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Mager G. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Monfils G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Mager G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Mager G. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Monfils G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Monfils G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Mager G. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Monfils G. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Mager G. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Monfils G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Mager G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Monfils G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Mager G. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Monfils G. 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5 ACES 40 DOUBLE FAULTS 028/49 (57%) FIRST SERVE 32/53 (60%)23/28 (82%) 1ST SERVE POINTS WON 21/32 (66%)12/21 (57%) 2ND SERVE POINTS WON 9/21 (43%)0/1 (0%) BREAK POINTS SAVED 3/7 (43%)9 SERVICE GAMES PLAYED 911/32 (34%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 5/28 (18%)12/21 (57%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 9/21 (43%)4/7 (57%) BREAK POINTS CONVERTED 1/1 (100%)9 RETURN GAMES PLAYED 910/12 (83%) NET POINTS WON 11/17 (65%)18 WINNERS 1711 UNFORCED ERRORS 2135/49 (71%) SERVICE POINTS WON 30/53 (57%)23/53 (43%) RETURN POINTS WON 14/49 (29%)58/102 (57%) TOTAL POINTS WON 44/102 (43%)223km/h MAX SPEED 216 km/h186 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 201 km/h154 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 159 km/h