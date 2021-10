Da Indian Wells: Problemi fisici per Camila Giorgi e Martina Trevisan

Camila Giorgi : “Oggi purtroppo mi faceva troppo male la caviglia destra per giocare bene. Ho preso una storta qualche giorno fa in allenamento e oggi non mi ha consentito di spingere, di andare a prendere il servizio, era davvero troppo difficile giocare. In questo momento è ancora gonfia. Quando rientrerò mi farò vedere dai miei medici e deciderò che fare. Spero di poter giocare il prossimo torneo che da programma dovrebbe essere a Tenerife”.

Martina Trevisan : “Ho giocato una buona partita, ho avuto le mie chance nel primo e nel secondo set. Lei è una delle giocatrici più in forma in tabellone e si sente. Sono comunque contenta perchè nell’ultimo mese ho ritrovato buone sensazioni in campo, sento di poter giocare a questo livello, anche se ovviamente bisogna migliorare in continuità e capacità di fare le scelte giuste nei momenti importanti dell’incontro.

Ho fatto un’ecografia e purtroppo c’è una lesione. L’ecografia va ripetuta a freddo, perchè due ore dopo il match c’e ancora il sangue che fluiva e quindi è possibile che ci sia qualcosa di più grosso sotto, anche se ovviamente spero che non ci sia nulla di grave”.