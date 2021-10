WTA 1000 Indian Wells: Camila Giorgi fermata da Amanda Anisimova

Camila Giorgi fuori al secondo turno nel torneo WTA 1000 di Indian Wells.

La 29enne di Macerata, n.38 del ranking mondiale e 30esima testa di serie (“bye” al primo turno), in quello che era il suo match d’esordio è stata sconfitta per 64 61, in un’ora e 23 minuti di gioco, dalla statunitense Amanda Anisimova, n.81 WTA.

Camila nel primo set ha perso la battuta nel game di apertura, durato la bellezza di 16 minuti e con undici situazioni di parità, per poi piazzare il contro-break immediato e salire 2-1. Anisimova con un altro “strappo” ha sorpassato (3-2), break confermato per il 4-2, pero Camila ha reagito e con un game al servizio vinto a zero e un turno di risposte davvero efficaci si è riportata in parità sul 4 pari. E’ rimasto però troppo alto il numero degli errori della Giorgi che ha ceduto di nuovo la battuta nel nono game e stavolta l’americana ha sfruttato l’occasione incamerando con un ace la frazione per 6-4 dopo quasi un’ora di gioco.

Nel secondo set Camila cedeva la battuta nel primo e terzo gioco con l’americana che si portava sul 4 a a 0.

L’azzurra sull’1 a 5 perdeva ancora una volta il servizio con Amanda che conquistava la partita per 6 a 1 alla quarta palla match a disposizione e con una risposta aggressiva sulla palla match che ha indotto Camila all’errore forzato.