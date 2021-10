Litigio tra Nick Kyrgios e la compagna durante la quarantena: interviene la Polizia

Dopo aver disputato la Laver Cup, Nick Kyrgios ha fatto ritorno in Australia assieme alla fidanzata Chiara Passari: entrambi, seguendo le normative in vigore nel Paese oceanico a causa della pandemia di Covid-19, sono stati immediatamente posti in quarantena per 14 giorni in un hotel di Adelaide. Fin qui nulla di strano… fino alla giornata di ieri: i due, come è possibile appurare anche da alcune Instagram stories pubblicate dalla modella, si sono infatti resi protagonisti di un litigio piuttosto acceso che ha costretto lo staff dell’albergo a richiedere persino l’intervento della Polizia per evitare che la situazione degenerasse.

“Nel pomeriggio del 7 ottobre siamo stati chiamati ad intervenire in un hotel per sedare una discussione tra due ospiti. E’ stata condotta un’indagine e non è stato riscontrato alcun reato: le due persone sono state separate e stanno ora trascorrendo il periodo di quarantena in due stanze differenti“, ha comunicato un portavoce della Polizia.

Per Kyrgios, attuale numero 97 della classifica ATP in singolare e vincitore di appena sette incontri in stagione, la situazione si fa piuttosto complicata anche fuori dai campi da tennis: il nativo di Canberra ha già comunicato, intanto, che tornerà a giocare nel 2022.