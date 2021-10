Combined Indian Wells: I risultati dei giocatori italiani impegnati nelle Qualificazioni. 4 azzurri al turno decisivo. Viola elimina Kokkinakis al tiebreak del terzo set dopo aver annullato match point. Trevisan nel Md. La Paolini si ferma al turno decisivo ma è lucky loser

Nel turno decisivo delle qualificazioni Martina Trevisan, seconda testa di serie, batte la wild card statunitense Brantmeier: Jasmine Paolini, prima testa di serie, eliminata dall’ucraina Kozlova ma ripescata come lucky loser.

Nelle qualificazioni maschili Salvatore Caruso, Roberto Marcora, Matteo Viola e Andrea Arnaboldi sono approdati al turno decisivo.

Matteo Viola, n.294 ATP, ha superato per 63 36 76(9) Thanasi Kokkinakis, n.183 del ranking e sedicesima testa di serie dopo aver annullato un match-point nel tie-break decisivo.

TDQ

(2) Salvatore Caruso (ITA) c. Roberto Quiroz (ECU)

Roberto Marcora (ITA) c. Matteo Viola (ITA)

Andrea Arnaboldi (ITA) c. (22) Renzo Olivo (ARG)

MD

(1) Karolina Pliskova vs Bye

Saisai Zheng vs (Q) Magdalena Frech

Mayar Sherif vs Danka Kovinic

Bye vs (29) Nadia Podoroska

(18) Anett Kontaveit vs Bye

(Q) Martina Trevisan vs Marie Bouzkova

(Q) En-Shuo Liang vs Alison Riske

Bye vs (16) Bianca Andreescu

(12) Ons Jabeur vs Bye

Anastasija Sevastova vs Polona Hercog

Lauren Davis vs Nuria Parrizas Diaz

Bye vs (22) Danielle Collins

(28) Sara Sorribes Tormo vs Bye

(WC) Claire Liu vs (Q) Anna Kalinskaya

Marketa Vondrousova vs Viktorija Golubic

Bye vs (6) Maria Sakkari

(3) Barbora Krejcikova vs Bye

Nao Hibino vs (Q) Zarina Diyas

Amanda Anisimova vs (WC) Katrina Scott

Bye vs (30) Camila Giorgi

(21) Paula Badosa vs Bye

(WC) Elsa Jacquemot vs Dayana Yastremska

Caroline Garcia vs (Q) Kirsten Flipkens

Bye vs (15) Cori Gauff

(10) Angelique Kerber vs Bye

Katerina Siniakova vs (WC) Kim Clijsters

Donna Vekic vs (Q) Astra Sharma

Bye vs (20) Daria Kasatkina

(26) Tamara Zidansek vs Bye

Anna Karolina Schmiedlova vs Ana Konjuh

(Q) Usue Maitane Arconada vs Ajla Tomljanovic

Bye vs (5) Garbiñe Muguruza

(7) Petra Kvitova vs Bye

Arantxa Rus vs (Q) Alycia Parks

Magda Linette vs Rebecca Peterson

Bye vs (27) Victoria Azarenka

(WC/17) Emma Raducanu vs Bye

Maria Camila Osorio Serrano vs Aliaksandra Sasnovich

Marta Kostyuk vs Shuai Zhang

Bye vs (11) Simona Halep

(14) Elise Mertens vs Bye

(Q) Mai Hontama vs (LL) Jasmine Paolini

Sloane Stephens vs Heather Watson

Bye vs (19) Jessica Pegula

(32) Sorana Cirstea vs Bye

Ann Li vs Misaki Doi

Tereza Martincova vs (WC) Ashlyn Krueger

Bye vs (4) Elina Svitolina

(8) Belinda Bencic vs Bye

Shelby Rogers vs Anhelina Kalinina

Irina-Camelia Begu vs Fiona Ferro

Bye vs (31) Jil Teichmann

(23) Leylah Fernandez vs Bye

(Q) Elena-Gabriela Ruse vs Alizé Cornet

Kaia Kanepi vs Madison Keys

Bye vs (9) Anastasia Pavlyuchenkova

(13) Elena Rybakina vs Bye

Andrea Petkovic vs Yulia Putintseva

Madison Brengle vs Su-Wei Hsieh

Bye vs (24) Jelena Ostapenko

(25) Veronika Kudermetova vs Bye

(Q) Kateryna Kozlova vs Liudmila Samsonova

(WC) Katie Volynets vs Petra Martic

Bye vs (2) Iga Swiatek

Masters 1000 Indian Wells – 1° Turno Quali

Matteo Violavs [16] Thanasi Kokkinakis(non prima ore: 03:00)

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

5°inc. [3] Alex Bolt vs Roberto Marcora



STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

3°inc. [7] Federico Gaio vs Andrea Arnaboldi



5°inc. [2] Salvatore Caruso vs Jason Kubler



STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1°inc. [10] Altug Celikbilek vs Thomas Fabbiano



WTA 1000 Indian Wells – Turno Decisivo Quali.

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1°inc. [2] Martina Trevisan vs [WC] Reese Brantmeier



STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1°inc. [1] Jasmine Paolini vs [15] Kateryna Kozlova